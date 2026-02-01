Gala del Musical contro la violenza di genere

Venerdì 6 febbraio alle ore 21 all’Auditorium San Domenico di Foligno

Prosegue a ritmo serrato l’impegno del Soroptimist Club Valle Umbra a favore di donne e bambine/i vittime di violenza.

Dopo il convegno di novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, questa volta sarà la musica la grande protagonista, venerdì 6 febbraio, ore 21, all’Auditorium San Domenico, di un coinvolgente “Gala del Musical”, nato dalla collaborazione con la nota compagnia Innuendo.

Trenta gli artisti in scena che porteranno al pubblico uno straordinario mosaico dai più celebri e amati brani di musical internazionali e italiani, che vedranno sul palco cantanti, ballerini, coreografie e scenografie capaci di affascinare grandi e piccini, in un mix di performance live e teatrale con la regia di Lorenzo Dionigi e le coreografie di Lucia Dionigi.

Tutto con un obiettivo ben preciso. Sensibilizzare, ma soprattutto agire, portando un contributo concreto a una nuova cultura di genere, alla lotta alla violenza, alla costruzione della parità attraverso buone pratiche come il progetto nazionale Soroptimist “Una stanza tutta per sé”. Si tratta di un protocollo siglato con l’Arma dei Carabinieri (e altri corpi di polizia) – che il Club folignate ha sposato da tempo – che prevede la realizzazione di spazi protetti nei commissariati per le vittime di violenza, un modo per incoraggiare le denunce di violenza e sostenere le vittime nel momento delicato della testimonianza.

Un’azione che si inserisce nel più vasto raggio Soroptimist dove trovano spazio importanti attività di advocacy, valorizzazione, formazione e sostegno per le donne a trecentosessanta gradi, dalle professioni, alla cultura, all’arte.

Da Francesca Cesarini, presidente del Club Valle Umbra, l’invito alla città a esserci. “Per sconfiggere la violenza è necessario l’apporto di tutta la comunità, nessuno può farcela da solo. A volte pensiamo che il fenomeno non ci tocchi, che ne siamo immuni. Ma spesso non riusciamo a vedere, altre non vogliamo vedere, altre giustifichiamo. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti, ci riguarda per l’oggi e per il domani, per il mondo che vorremmo per le generazioni future, perché il genere non sia un fattore discriminante e il rispetto sia fondamento di ogni relazione”.

A questo, alla solidarietà e in particolare al sostegno delle vittime di violenza. sarà destinato il ricavato del “Gala del Musical” a cui si potrà partecipare con un contributo di 10 euro (biglietti presso Ottica Romagnoli – Porta Romana).