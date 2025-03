Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un supermercato in zona Fontivegge a seguito del quale hanno tratto in arresto un uomo – successivamente identificata come un cittadino tunisino, classe 1991, irregolare sul territorio Nazionale – per il reato di furto aggravato.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con l’addetto alla sicurezza ed il direttore dell’esercizio commerciale, i quali hanno riferito di aver notato, mediante sistema di videosorveglianza, il 33enne che si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto.

Hanno poi raccontato che l’uomo, dopo aver occultato 16 confezioni di caffè all’interno di una busta, aveva tentato di allontanarsi dopo aver pagato solo una bibita.

A quel punto, l’addetto alla sicurezza lo aveva bloccato richiedendo l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato.

Dopo aver riconsegnato la refurtiva e aver acquisito la querela del direttore dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno accompagnato il 33enne in Questura dove, al termine delle formalità di rito, lo hanno arrestato e posto a disposizione all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.