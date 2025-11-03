Furto con strappo nel sottopassaggio della Stazione di Fontivegge: denunciato un 64enne

Nell’ambito della prosecuzione dei servizi di controllo del territorio, che continuano anche dopo la conclusione della c.d. vigilanza rafforzata, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato, in stato di libertà, un cittadino italiano, classe 1961, per il reato di furto con strappo.

È stata segnalata al Numero Unico di Emergenza la richiesta di aiuto di una donna proveniente dal sottopassaggio di “Fontivegge”: la Volante, portatasi nell’immediatezza sul posto, con il costante coordinamento degli operatori della Centrale Operativa che visionava le immagini del sottopassaggio, ha ricostruito il furto con strappo di una borsa, occorso poco prima, ai danni di una donna anziana da parte di un uomo datosi poi alla fuga.

I poliziotti, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, si sono messi alla ricerca dell’uomo, il quale è stato rintracciato nei pressi della stazione Fontivegge. L’uomo, ammessa la commissione del reato, ha aggiunto di non essere più in possesso della borsa asportata.

L’uomo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto con strappo e inosservanza del provvedimento dell’Autorità, in quanto altresì destinatario di un provvedimento di allontanamento da parte del Prefetto della Provincia di Perugia che prevedeva l’allontanamento dalla “Zona Rossa” per la durata di 3 mesi.