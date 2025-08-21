Furti nel centro storico, rafforzato il coordinamento tra Comune e forze dell’ordine



La sindaca Ferdinandi e il consigliere Donato esprimono solidarietà ai commercianti.

“I recenti episodi che hanno interessato alcune attività del centro storico costituiscono un fenomeno già oggetto di attenzione e di approfondimento da parte delle Forze dell’Ordine. La sinergia tra Comune, Forze di Polizia e cittadini ha consentito di raccogliere elementi significativi e auspichiamo in una rapida risoluzione”.

E’ quanto riporta una nota della sindaca Vittoria Ferdinandi e del consigliere con delega alla sicurezza Antonio Donato.

“Nella giornata di oggi, durante un nuovo tentativo di furto, un commerciante è rimasto ferito mentre cercava di bloccare l’autore – prosegue il comunicato -. L’Amministrazione comunale esprime solidarietà e vicinanza al commerciante e alla comunità dei negozianti del centro storico”. “Auspichiamo in una pronta risposta delle Forze dell’Ordine, che stanno lavorando con impegno a questo caso. Confido nel loro grande lavoro, perché svolto sempre con dedizione e professionalità. Desidero inoltre esprimere la mia vicinanza e solidarietà a tutti commercianti colpiti e in particolare al commerciante rimasto ferito oggi”,

dichiara la sindaca Vittoria Ferdinandi.

“Il nostro impegno è garantire un coordinamento costante con le Forze di Polizia, la Polizia Locale e i cittadini. L’interscambio di informazioni e la collaborazione rappresentano la via più efficace per arrivare rapidamente a una soluzione. Come Comune stiamo facendo la nostra parte in sinergia con le Forze dell’Ordine, che ringrazio. L’impegno è massimo e continuo”,

afferma Antonio Donato, delegato alla sicurezza.