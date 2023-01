“Fuori luogo la sostituzione del commissario Legnini, il suo ruolo determinante”

“Ci sono situazioni in cui la politica dovrebbe saper meglio ascoltare i territori ed agire di conseguenza, invece, con la sostituzione del commissario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, tutto questo non è avvenuto, dimostrando come l’appartenenza e la militanza partitica prevalga su ogni altra situazione, anche se di altissima ed ampissima valenza sociale e economica”.

Lo scrive la consigliera Donatella Porzi (Gruppo misto) puntando il dito sulla decisione del Governo.

“Negli oltre due anni e mezzo nel ruolo di commissario – spiega Porzi – Legnini ha dimostrato preparazione, competenza e lungimiranza, qualità riconosciute, in maniera bipartisan, da ogni istituzione locale, con in prima linea gli stessi sindaci del cratere che ne hanno sempre apprezzato la condivisione delle strategie e soprattutto la serietà, la concretezza e la precisione con le quali ha saputo portare avanti il suo delicatissimo ruolo. Perfino l’Arcivescovo della diocesi di Spoleto e Norcia, monsignor Renato Boccardo, è intervenuto con chiarezza contro questo avvicendamento. La sua disponibilità al confronto, oltre che con le istituzioni, con gli stessi cittadini ha fatto sì che Legnini diventasse da subito un punto di riferimento credibile per tutti. Ora non resta che auspicare una prosecuzione della gestione della ricostruzione, da parte di Guido Castelli, in linea con il suo predecessore. Castelli, nel minor tempo possibile, dovrà inserirsi in un percorso ben avviato per una ricostruzione senz’altro non facile, ma deve comunque correre per garantire ad un territorio importante come quello della Valnerina di tornare a vivere appieno le sue peculiarità, in ambito sociale ed economico. Grazie a Giovanni Legnini – conclude Porzi – per l’immenso lavoro svolto ed in bocca al lupo al neo commissario Castelli affinché possa portare avanti al meglio una ricostruzione complessa, ma da concludere nel minor tempo possibile”.