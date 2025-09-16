Fuga di gas sul Lago Trasimeno, in corso le operazioni di messa in sicurezza

Dalla tarda mattinata di oggi, a partire dalle ore 11:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti per fronteggiare una perdita di gas GPL da una condotta sottomarina. La tubazione collega Tuoro, sede di tre serbatoi di stoccaggio, all’Isola Maggiore e serve per l’approvvigionamento energetico dell’isola.

La falla è al momento circoscritta in un unico punto, identificabile in superficie dal ribollio dell’acqua e dal caratteristico odore di gas. Sul posto operano i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici specializzati della ditta Olivi Gas, proprietaria della condotta.

È in arrivo il nucleo sommozzatori provenienti dal Comando di Firenze. Il loro compito, una volta giunti sul luogo, sarà quello di localizzare e recuperare il tratto di tubazione danneggiato, liberandolo dai pesi di zavorra che la ancorano al fondo. A quel punto, i tecnici della società potranno procedere alle necessarie operazioni di riparazione e sostituzione. Al termine degli interventi, la condotta sarà sottoposta a test di tenuta per verificarne la sicurezza.

Per supportare le operazioni, è stato anche mobilitato il personale fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia. Le operazioni di soccorso sono coordinate da un funzionario del Comando presente sul posto.

A titolo precauzionale, la navigazione nell’area del lago interessata dall’incidente è stata temporaneamente interdetta. Il divieto, in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, riguarda sia i battelli di linea diretti all’Isola Maggiore che le imbarcazioni private. Non sono state ordinate evacuazioni sull’isola.