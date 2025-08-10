Frontale a Santa Lucia, tre feriti: due gravi

Alle ore 19:00, i Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti sulla strada statale, in località Santa Lucia presso Ponte d’Avorio, per un incidente stradale tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata a seguito dell’impatto frontale.
Le persone coinvolte sono state estratte dalle lamiere e affidate alle cure del personale sanitario. Tre i feriti, due dei quali trasportati in codice rosso all’ospedale.
Sul posto anche la polizia locale. La strada è attualmente chiusa al traffico.