Fratelli d’Italia soddisfatta per il Liceo Alessi, decisivo l’intervento di Prisco

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Perugia esprime grande soddisfazione per la positiva risoluzione dei problemi – emersi nel precedente anno scolastico e proseguiti nell’attuale – legati alla gestione dello storico liceo scientifico “Galeazzo Alessi”, fatto che angosciava l’intera comunità studentesca e le loro famiglie.

Alcuni esponenti della sinistra locale hanno cercato di sfruttare il malcontento, senza peraltro avere reali possibilità di incidere sulla questione: ascoltare è certamente lecito, ma “guidare” a fini elettorali le preoccupazioni di studenti e famiglie lo è di meno.

Il lavoro di ascolto svolto negli scorsi mesi dal Coordinamento comunale di FDI, che ha cercato di comprendere a fondo le ragioni di tutti gli studenti e delle famiglie del Liceo Alessi, ha invece avuto una concreta interlocuzione con il Governo ed in particolare con il Ministro Giuseppe Valditara.

Le istanze emerse sono state, infatti, prese in carico dal Sottosegretario Emanuele Prisco, che ringraziamo ancora per il fattivo intervento: si è così potuto sensibilizzare, tramite la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, il Ministro Valditara e dare l’input alla definitiva risoluzione delle criticità.

Come Fratelli d’Italia di Perugia riteniamo importante sottolineare, ancora una volta, come la sensibilità sociale dimostrata dai diversi livelli istituzionali del Governo Meloni abbia prodotto risultati concreti ed in linea con le reali esigenze degli studenti, riportando serenità in un momento tanto importante nella crescita dei nostri ragazzi.