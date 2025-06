Francesco Fioriello eletto nuovo coordinatore FP medici Cgil Umbria

Alla riunione dell’esecutivo, nella sede di Cgil Umbria, presenti anche Andrea Filippi, segretario nazionale FP Cgil medici, e Desiré Marchetti, segretaria regionale della Fp Cgil Umbria

Francesco Fioriello è il nuovo coordinatore dei medici Fp Cgil Umbria. L’elezione è arrivata durante la riunione dell’esecutivo medici di Fp Cgil Umbria, nella sede di Cgil Umbria a Perugia, alla presenza di Andrea Filippi, segretario nazionale FP Cgil medici, e Desiré Marchetti, segretaria regionale della Fp Cgil Umbria.

I lavori sono iniziati con i ringraziamenti al coordinatore uscente, Mauro Patiti, appena pensionato, per il grande lavoro svolto e per lo straordinario impegno e serietà dimostrati in questi anni. L’esecutivo, dopo un’attenta discussione sui temi che interessano la categoria e più in generale la sanità regionale, ha eletto dunque Francesco Fioriello, dirigente medico dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che si è subito dichiarato “entusiasta ed onorato della fiducia che è stata risposta nei suoi confronti” e allo stesso tempo “consapevole della complessità del compito che sarà chiamato a svolgere in questi mesi decisivi per la sanità regionale”.