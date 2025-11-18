Frah Quintale lancia da Terni la data zero di Palazzetti ’26

L’11 aprile il debutto del suo primo tour nei palasport, tra scenografie dipinte a mano e una scaletta che unisce classici e brani di Amor Proprio, in un evento Tourné realizzato con Tic Festival

Sarà Terni a ospitare il prossimo 11 aprile la data zero di “Palazzetti ’26” di Frah Quintale, primo tour nei palasport delle principali città italiane. L’appuntamento, nell’ambito della stagione Tourné, realizzato in sinergia con Tic Festival – Terni influencer e content creator, è al PalaTerni.

La tournée – prodotta da Live Nation – riporta l’artista alla dimensione live, pronto ora a misurarsi per la prima volta sui palchi nei palasport delle principali città italiane.

Artista a tutto tondo, per questa importante occasione – che segna un nuovo passo per il suo percorso artistico – Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà. In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento/Warner Music Italia.

L’album – “Amor Proprio” è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in undici tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative.

Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.

Radio 105 è media partner del tour.

Prevendite a partire dal 21 novembre su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket

Sito ufficiale meaconcerti.it