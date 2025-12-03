Fossato di Vico: sventato furto di rame

Sono in corso indagini mirate a identificare i responsabili

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio (PG), che interessano l’area eugubino-gualdese e la fascia appenninica, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico hanno portato a termine un’importante attività di polizia giudiziaria, riuscendo a sventare un furto di rame ai danni della stazione ferroviaria.

Durante un servizio perlustrativo notturno, i militari hanno notato un furgone sospetto parcheggiato nei pressi dello scalo ferroviario. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di cogliere sul fatto alcuni soggetti che, sfruttando il buio della notte, si erano introdotti in un deposito ferroviario per impossessarsi di bobine di rame.

Alla vista dei militari, i malviventi si sono dati alla fuga, disperdendosi lungo i binari. Le verifiche successive hanno consentito di accertare che il furgone era stato rubato poche ore prima a Bastia Umbra.

L’azione tempestiva dei Carabinieri ha impedito il compimento del furto, consentendo di recuperare il mezzo e restituirlo al suo proprietario.

Sono ora in corso indagini mirate a identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

L’intervento provvidenziale conferma l’efficacia delle attività d’istituto nel controllo del territorio, con l’obiettivo di costituire un presidio fondamentale per la sicurezza delle comunità della zona.