Fossato di Vico, precipita con l’auto da sette metri: trasferito in ospedale

Oggi, 2 novembre 2025, alle ore 10:45, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana sono intervenuti in via Pietro Bruschi, a Fossato di Vico (PG), per un incidente stradale.

Un uomo anziano, residente a Roma, è precipitato con la propria autovettura da un’altezza di circa sette metri mentre stava uscendo da un parcheggio. I Vigili del fuoco hanno provveduto all’estricazione del conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, e alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Il ferito, che ha riportato diverse fratture ed escoriazioni, è stato affidato alle cure del 118 e trasferito in ospedale. All’interno del veicolo si trovava anche un cane, preso in consegna da personale veterinario intervenuto sul posto.