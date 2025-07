Forza Italia Umbria: prosegue l’azione politica ed organizzativa

Si è tenuta stamattina a Perugia la conferenza stampa organizzata dalla Segreteria regionale di Forza Italia Umbria, durante la quale è emersa con chiarezza la volontà condivisa all’interno del partito di avviare una fase di rilancio forte, strutturata e partecipata.

Erano presenti Andrea Romizi, Segretario regionale di Forza Italia Umbria, Roberto Morroni, Responsabile regionale del dipartimento formazione e tra i firmatari della mozione presentata alle Segreterie provinciali e regionale di cui ne è stato approvato il dispositivo a seguito di un costruttivo dibattito interno, Laura Pernazza, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presente anche in rappresentanza del Segretario provinciale di Terni Stefano Fatale, e Fiammetta Modena, Segretario provinciale di Perugia.

La discussione interna, proficua e costruttiva, ha confermato la necessità di consolidare la presenza del partito sul territorio regionale, iniziata già dai passaggi affrontati negli scorsi mesi con la nuova Segreteria regionale, arricchita dai responsabili dei dipartimenti tematici, e dall’espletamento dei congressi comunali. Passaggi fondamentali che consentiranno di dare nuova energia all’azione politica e organizzativa del partito in Umbria.

I prossimi passi saranno: l’individuazione dei delegati comunali in tutti i Comuni nei quali non si sono svolti i Congressi, e la pianificazione di iniziative concrete a partire da un grande focus sulla sanità, tema prioritario nell’agenda politica del partito, con lo scopo di dare risposte concrete e immediate alle esigenze sanitarie degli Italiani tramite una sanità pubblica più vicina ai cittadini, efficiente e fondata sulla valorizzazione del personale medico.

Forza Italia intende essere protagonista nella costruzione di un’alternativa solida e credibile al governo della sinistra.

Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che si riconoscono nei valori del centro moderato, della responsabilità, della competenza e della serietà, rigettando gli slogan, le polemiche sterili e il populismo inconcludente. La nostra proposta politica affonda le radici nei principi liberali, cristiani e riformisti che, da sempre, caratterizzano Forza Italia.

Il rilancio del partito, avviato subito dopo le elezioni del 2024, prosegue ora con maggiore determinazione. La riorganizzazione in atto – fortemente voluta e sostenuta dal Segretario Nazionale, Antonio Tajani – è orientata alla costruzione di un partito strutturato, trasparente, capace di rendere visibile e riconoscibile la propria identità e la propria proposta politica.

In Umbria, Forza Italia si prepara ad avviare un percorso di dialogo e confronto con tutte le realtà civiche e politiche che condividano l’obiettivo di costruire un centro e un centrodestra forte, unito e protagonista. Le culture politiche che storicamente convivono nel partito – dal cattolicesimo popolare al riformismo socialista, dalla cultura liberale e laica all’europeismo e all’atlantismo – costituiscono un patrimonio valoriale solido, capace di stimolare una vera “chiamata a raccolta” dei liberali, dei moderati e dei riformisti.

Libertà ed equità sociale sono le bussole che orientano la nostra azione. In questo quadro, l’obiettivo è rafforzare il peso politico e la capacità elettorale del centro: condizione imprescindibile per aprire una nuova stagione di protagonismo del centrodestra anche in Umbria.

Forza Italia è pronta a fare la propria parte per la costruzione di una coalizione alternativa alla sinistra, assumendo un ruolo forte, centrale e affidabile all’interno della stessa