Forza Italia Umbria: la politica torni a pensare ai bisogni dei cittadini e non agli incarichi

Perugia, 4 settembre 2025: “Il frettoloso riordino della legislazione sui Garanti regionali rivela una norma fatta male e la volontà di attribuire più facilmente incarichi”.

Lo dichiarano Andrea Romizi, consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia Umbria, e Francesca Peppucci, responsabile organizzativo di FI Umbria.

“È lampante il caso del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito nel 2022 dalla passata giunta di centrodestra, il cui mandato è in corso fino al 2027. Con il riordino normativo proposto dall’attuale maggioranza di centrosinistra si apre la strada a una sostituzione anticipata, impedendo al Garante di completare il proprio lavoro. In sintesi: non potendo procedere a tutte le nomine cambiano le leggi a loro favore”.

“Equiparare tutti i garanti in modo sbrigativo, nelle procedure e nelle tempistiche, ne snatura le finalità ed allontana le istituzioni dai bisogni dei più fragili. In una società dove la tutela dei diritti delle persone richiede maggiore attenzione è necessario intervenire ma rafforzando le funzioni e le risorse per attuare i programmi, invece di diminuirne l’ambito di intervento e i tempi”.

Romizi e Peppucci concludono: “La tutela delle persone fragili non può ridursi a una mera spartizione di poltrone. Seguiremo con attenzione la vicenda nelle Commissioni perché prevalgano il rispetto delle istituzioni e l’interesse dei cittadini, in particolare delle persone in situazioni di fragilità, a discapito degli interessi politici.