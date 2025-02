Forza Italia Umbria: incremento del 12% dei tesserati rispetto al 2023

Presentata la stagione congressuale comunale

Si è svolta stamattina, presso la Sala della partecipazione di Palazzo Cesaroni, la conferenza stampa di presentazione della stagione congressuale comunale di Forza Italia Umbria. Erano presenti Andrea Romizi, Segretario regionale FI Umbria e Consigliere regionale, l’On. Raffaele Nevi, Portavoce nazionale FI, l’On. Catia Polidori, Coordinatrice nazionale Azzurro Donna, Laura Pernazza, Capogruppo FI presso il Consiglio Regione dell’Umbria, Fiammetta Modena, Segretario FI per la Provincia di Perugia e Stefano Fatale, Segretario FI per la Provincia di Terni.

“La campagna adesioni 2024 di Forza Italia è stata un successo sia a livello nazionale che regionale. A livello nazionale Forza Italia ha raggiunto il risultato record di 150.000 iscritti, mentre in Umbria abbiamo rilevato un incremento del 12% dei tesserati rispetto al 2023, raggiungendo le 1.226 adesioni.” ha dichiarato il Segretario regionale Andrea Romizi. “Forti di questi numeri, ora avviamo la stagione congressuale comunale che è un appuntamento importante per consolidare il partito a livello territoriale e per allargare la nostra base. Come ha ribadito il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, vogliamo continuare a radicarci sul territorio, aprendoci sempre di più alla società civile portando il nostro contributo di esperienza e di concretezza.”

I comuni che in Umbria andranno a Congresso sono: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Marsciano, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago, Todi e Orvieto. I Congressi comunali eleggono il Segretario comunale e i componenti della Segreteria che restano in carica per 3 anni. Partecipano con diritto di voto ai Congressi comunali tutti i soci maggiorenni residenti o domiciliati nel comune in regola con il tesseramento al 30 novembre 2024 e i Grandi elettori individuati dal Regolamento.

I Segretari provinciali, Fiammetta Modena e Stefano Fatale, hanno illustrato alcune date congressuali già fissate in calendario. Il primo comune ad ospitare il Congresso è Città di Castello (stasera, 17 febbraio, alle ore 21.00 presso l’Hotel Le Mura). Seguiranno Foligno (venerdì 21 febbraio alle ore 17.00 presso City Hotel & Suites), Assisi (sabato 22 febbraio ore 17.00 presso la pro loco di Santa Maria degli Angeli) e Marsciano (mercoledì 26 febbraio ore 21.00 presso Largo San Giovanni). I comuni della provincia di Terni celebreranno i congressi nel fine settimana del 15 e 16 marzo. Le restanti date del calendario congressuale saranno pubblicate sul sito di Forza Italia e sui canali Facebook e Instagram di FI Umbria.

Nei Comuni nei quali non avranno luogo i congressi, la rispettiva segreteria Provinciale può nominare un Delegato comunale che a sua volta nomina un Direttivo che resta in carica per 3 anni.

Il Capogruppo di FI a Palazzo Cesaroni, Laura Pernazza, ha aggiornato sull’attività del Gruppo che presenterà una mozione per promuovere iniziative di contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti. “Questa mozione – spiega il Consigliere Pernazza – è stata condivisa con i vertici nazionali e verrà presentata da FI anche negli altri Consigli regionali d’Italia prevedendo il coinvolgimento di enti locali, associazioni e comunità di recupero che già operano nel settore.”

L’On Catia Polidori, Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, ha concentrato il proprio intervento sul rafforzamento che il partito sta eseguendo nei territori e sulla centralità rappresentata oggi da Forza Italia nello scenario politico, argomenti ripresi anche dal Portavoce nazionale, On. Raffaele Nevi, che ha aggiornato in merito alla situazione politica nazionale e sulle varie proposte che sono in fase di discussione. Un riferimento, inoltre, anche alla stagione di formazione che si aprirà in primavera per avere degli amministratori e una classe dirigente sempre più radicata e preparata. Questo tema è stato affrontato dal Segretario nazionale Antonio Tajani nella recente Assemblea degli enti locali