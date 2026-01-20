Forza Italia ha aperto la campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia

Perugia, 20 gennaio 2026 – L’apertura della campagna referendaria di Forza Italia Umbria, svoltasi lunedì 19 gennaio presso la Sala della Partecipazione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, con un incontro pubblico dedicato alle ragioni del SÌ alla riforma della giustizia, ha registrato un’ampia partecipazione. L’iniziativa è stata anche occasione per un commosso ricordo di Lamberto Marcantoni e Franco Possati, scomparsi nelle settimane scorse, ai quali è stato tributato un omaggio in apertura con un lungo applauso.

L’evento è stato organizzato e moderato da Fiammetta Modena, Segretario provinciale di Forza Italia Perugia, che ha affermato che per FI questa riforma è importantissima ed epocale, di cui si è parlato per anni: “Per noi è una riforma identitaria. Crediamo in giustizia giusta, in una magistratura indipendente e in un giudice terzo che è distinto e distante sia rispetto all’accusa che alla difesa.” In questa occasione ha presentato i responsabili della campagna referendaria per la Provincia di Perugia: Simone Pasqualoni e Filippo Ugolini. Simone Pasqualoni in qualità di responsabile giustizia provinciale e Filippo Ugolini in qualità di responsabile organizzazione provinciale. Hanno illustrato, attraverso degli interventi particolarmente apprezzati, gli elementi essenziali della riforma che è volta a rafforzare il principio del giudice terzo e imparziale e a dare piena e concreta attuazione all’articolo 111 della Costituzione.

A seguire gli interventi dei Parlamentari e dei Dirigenti di Forza Italia Umbria.

Andrea Romizi, Segretario regionale FI Umbria, ha dichiarato: “Oggi abbiamo dato il via in Umbria alla campagna referendaria per il SI, con la volontà di portare avanti le ragioni del SI assieme a tanti altri attori e realtà anche culturalmente e politicamente lontani da noi, ma che hanno l’idea che questa riforma vada nella parte giusta. In una direzione che renda ancora più uguali le parti davanti al giudice. Non è una battaglia di un partito contro un altro, oppure contro la magistratura. Noi metteremo al centro la riforma e non la sfrutteremo come leva politica da utilizzare contro qualcuno o contro qualcosa. Abbiamo l’obiettivo di informare correttamente i cittadini.”

L’On. Raffaele Nevi, Portavoce nazionale FI, ha dichiarato: “Abbiamo sottolineato quali sono gli aspetti principali della riforma anche per smentire la controinformazione del Comitato del No che è fondata su affermazioni non veritiere. Si tratta di una riforma largamente condivisa perchè anche autorevoli esponenti della sinistra hanno speso parole significative verso la bontà di questa riforma e quindi facciamo un appello a tutti per andare a votare SI per un migliore servizio di giustizia.

L’On. Catia Polidori ha dichiarato: “La magistratura era è e resterà indipendente. Oggi ci poniamo un quesito semplice: un cittadino oggi si sente sicuro di trovare un giudice terzo quando entra in un’aula di tribunale? La risposta è no. Ogni 12 ore c’è un’ingiustizia durante un processo e lo Stato ha dovuto risarcire migliaia di persone con i soldi dei cittadini.”

Edoardo Pannacci, Segretario regionale FI Giovani Umbria, ha ricordato che l’appartenenza di tutti i magistrati alla medesima carriera era stata voluta dal regime fascista perché più congeniale ad un processo di tipo inquisitorio: “era il tipo di processo in cui il Giudice poteva svolgere le medesime funzioni, sia inquirenti che giudicanti. Questa riforma permette di superare questo retaggio fascista e di allinearci a tutte le democrazie liberali che hanno scelto la distinzione delle carriere.”