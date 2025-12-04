Forza Italia Giovani Perugia: Unipg, molestie al polo di Ingegneria, la sicurezza degli studenti è una priorità

Perugia, 04/12/2025 – In merito ai fatti avvenuti lunedì presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, esprimiamo profonda preoccupazione e solidarietà alle studentesse che hanno segnalato episodi di molestia da parte di un individuo esterno all’Ateneo. Quanto accaduto rappresenta un campanello d’allarme che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare in modo ancora più efficace gli spazi universitari, affinché siano luoghi sicuri di studio, crescita e serenità.

Pur riconoscendo la possibilità che la persona coinvolta sia soggetta ad una situazione di fragilità personale, come riportato da alcuni organi di stampa, ciò non può costituire una giustificazione quando vengono superati confini, regole e rispetto verso gli altri membri della comunità accademica.

Riteniamo fondamentale che l’intera comunità universitaria debba sentirsi protetta e ascoltata. Episodi come questo devono spronare a un rafforzamento dei protocolli di sicurezza e dei percorsi di supporto, nel pieno rispetto del ruolo educativo e inclusivo svolto dall’Ateneo.

Come giovani di Forza Italia ribadiamo il nostro impegno affinché Perugia continui a essere una città accogliente, sicura e vivibile per tutti i suoi cittadini, in particolare per i giovani che qui studiano e si formano. Esprimiamo la nostra piena vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte.