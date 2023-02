Forza Italia: Francesca Peppucci nuovo Capo Gruppo in Assemblea Legislativa

Passaggio di testimone nelle fila di Forza Italia in Consiglio regionale: Francesca Peppucci è il nuovo Capo Gruppo di Forza Italia in Assemblea Legislativa, succedendo a Roberto Morroni.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha individuato nella persona di Francesca Peppucci il nuovo Presidente del Gruppo, ruolo ricoperto fino ad oggi da Roberto Morroni, nominato dalla Presidente Tesei Vice-Presidente della Giunta regionale e Assessore all’agricoltura e ambiente.

“Un incarico che mi riempie di orgoglio – dichiara Peppucci – che cercherò di portare avanti con il massimo impegno e professionalità. Ringrazio L’Assessore Roberto Morroni- continua Peppucci – per il lavoro svolto fino ad oggi, in linea con i valori e gli ideali rappresentati da Forza Italia e nel pieno rispetto degli umbri. Un compito che proseguirò in piena collaborazione con lui ma anche con il partito e con il coordinatore Andrea Romizi. Fondamentale sarà mantenere un costante confronto con i territori e con le Amministrazioni comunali al fine di portare le diverse istanze in Assemblea legislativa- conclude Peppucci – Costante sarà anche il confronto con la Presidente Tesei e la Giunta regionale al fine di promuovere lo sviluppo dell’Umbria e per tutelare tutta la comunità territoriale”.