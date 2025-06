Forza Italia: campagna di tesseramento in provincia di Perugia

quest’anno gli azzurri puntano a superare abbondantemente quota mille

Si è aperta la campagna per il tesseramento degli azzurri in provincia di Perugia.

Il numero delle iscrizioni a Forza Italia è in costante aumento dal 2022, anno che segnò il minimo storico a causa della pandemia. Dal 2023 l’incremento è stato del 21% e quest’anno gli azzurri puntano a superare abbondantemente quota mille, già raggiunta nel 2024.

Sono state programmate le Giornate del tesseramento nelle principali vie e piazze con gazebo e altre iniziative, (mobilitazione e incontri con i simpatizzanti e militanti).

Sabato 14 giugno saranno presenti Gazebo dalle ore 9.30/10 a Spoleto in Piazza Garibaldi, a Umbertide in Piazza Matteotti, a Perugia al Mercato di Pian di Massiano con i ragazzi del Movimento giovanile, domenica 15 giugno stessi orari a Città di Castello in Piazza Matteotti e a Marsciano, Spina, in Piazza Garibaldi con il responsabile del tesseramento per la segreteria provinciale, Danilo Simpatia.

A Foligno il segretario provinciale Fiammetta Modena incontrerà i dirigenti comunali, gli eletti e i militanti lunedì 30 alle 18.30 in Piazza della Repubblica.

I responsabili dei territori F.I. della provincia stanno organizzando eventi per l’area di Spoleto e Valnerina, con Filippo Ugolini, Responsabile organizzazione FI, per l’Alta Valle del Tevere, Con Tommaso Campagni Consigliere a Città di Castello e membro della segreteria provinciale, e per il Lago Trasimeno, con Paolo Panico membro della segreteria provinciale.

Questa attività, diffusa e determinata, dimostra che tutta la segreteria di Forza Italia provincia Perugia vuole essere presente tra le persone, tra i propri elettori e i cittadini, con l’ascolto e la volontà di ricostruire un tessuto vivace e dedito alla libertà, alle istanze delle realtà locali e capillarmente diffuso. Le giornate del tesseramento infatti seguono, in via temporale, altre importanti iniziative che hanno visto una attenta partecipazione, di ascolto e di costruzione con le categorie, i sindacati e i rappresentanti del mondo della sanità, denominate appunto “Forza Italia Forza di Territorio”. Gli azzurri sono impegnati anche per la campagna della raccolta del 2per1000 da effettuarsi con le dichiarazioni dei redditi con la sigla F15. Insomma tutti in pista, su tutti i fronti dalla organizzazione al tesseramento, dalla costruzione delle linee programmatiche al 2per1000, per far crescere sempre di più una area politica che si riconosce nei valori della persona, della libertà e della moderazione.