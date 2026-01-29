Formazione e ricerca, tra storia e futuro: inaugurato il nuovo Anno Accademico del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia



In serata il tradizionale concerto dell’Orchestra del Conservatorio, diretta da Gian Luigi Zampieri. Solisti Asia Martoccia, flauto, e Carmine Del Canto, clarinetto.

Svelate anche le prime anticipazioni sul PRIN AFAM vinto dal Conservatorio con il progetto “UP! Bettona Urban Poetry”

Formazione e ricerca, tra storia e futuro: è stato inaugurato mercoledì 28 gennaio, con un duplice appuntamento nell’Auditorium della sede di piazza Mariotti, il nuovo Anno Accademico del Conservatorio di Musica di Perugia “F. Morlacchi”.

“L’inaugurazione dell’Anno Accademico – ha sottolineato il nuovo direttore Marco Lena – è un momento molto particolare, in cui si interseca il passato con il futuro. Le sfide che oggi ci troviamo ad affrontare riguardano il terzo ciclo della formazione accademica, che comprende i dottorati di ricerca, ovvero il più alto titolo di studio del nostro sistema di formazione. Il Conservatorio di Perugia è inserito in due diversi dottorati di interesse nazionale, così come è protagonista nell’internazionalizzazione e nella ricerca. In tal senso – ha proseguito – non posso non soffermarmi su uno degli eventi forse più significativi della nostra storia recente, ovvero la vittoria del PRIN AFAM 2024, il primo PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) riservato al comparto dell’Alta Formazione Artistico Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca”.



Il progetto si intitola “UP! Bettona Urban Poetry”, verrà presentato nel dettaglio nelle prossime settimane ed è “un progetto di ricerca al 100% perugino, perché partner sono il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti. Collega la nostra storia con il futuro perché in passato – ha ricordato Lena – l’Orchestra del Conservatorio, fondata dal M° Giuliano Silveri, aveva un appuntamento concertistico fisso nel Comune di Bettona e oggi, con questo PRIN, il Conservatorio ci ritorna in modo ancor più convinto, non solo come luogo per concerti, ma come luogo dove far ricerca, con la comunità del territorio e per la comunità del territorio”.

Tornando alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, la giornata di mercoledì 28 gennaio è stata aperta nel pomeriggio dalla presentazione del libro Storia del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (1871–2024), a cura di Maria Grazia Sità, Francesco Scarpellini Pancrazi e Nicola Lucarelli, edito da Libreria Musicale Italiana. Con l’autrice Sità, docente di Storia della Musica al “Morlacchi”, ha dialogato il celebre musicologo e pianista Guido Salvetti.

La sera, dopo i saluti istituzionali di Andrea Sassi, presidente del Conservatorio, e del direttore Lena, parola alla musica, con il concerto dell’Orchestra del Conservatorio – diretta da Gian Luigi Zampieri, con solisti Asia Martoccia, flauto, e Carmine Del Canto, clarinetto – che ha proposto musiche di Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart e Carl Maria von Weber.