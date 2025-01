Fontivegge, vasta operazione delle forze dell’ordine: elicottero sorvola il quartiere e pattuglie attive sulle strade

Dallo tardo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio è in corso una vasta operazione congiunta tra polizia, carabinieri e guardia di finanza a Fontivegge, in via del Macello e nelle vicinanze della stazione.

I residenti sui social riferiscono anche della presenza di un elicottero della guardia di finanza che sorvola l’intera area. Sono intervenute anche le unità cinofile della polizia. Sul posto si trova anche Antonio Donato, consigliere comunale delegato alla sicurezza, per monitorare da vicino le operazioni. Il sottosegretario al Ministero dell’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, ha espresso parole di apprezzamento: