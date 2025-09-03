Fontivegge, persona minaccia gesto estremo: soccorsa da forze dell’ordine e vigilanza privata

Il ringraziamento dell’Assessore Spera e del consigliere delegato alla sicurezza Donato

Questo pomeriggio, presso un palazzo nell’area del Broletto a Fontivegge, un uomo ha minacciato di compiere un gesto estremo. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe scaturito da problematiche di natura privata legate al lavoro. L’immediato intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della società di sicurezza ONE ha permesso di mettere in salvo la persona, successivamente trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’assessora alle Politiche sociali, Costanza Spera, e il consigliere comunale delegato alla sicurezza urbana, Antonio Donato, insieme ai servizi sociali comunali, pronti a offrire il supporto necessario.

Il Comune di Perugia esprime un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e agli operatori coinvolti che hanno contribuito a gestire la delicata situazione con professionalità e umanità.

Come amministrazione siamo vicini a questo cittadino e alla sua famiglia e abbiamo subito preso i riferimenti della persona per fornire supporto. È fondamentale che chi vive momenti di fragilità possa trovare sostegno e non sentirsi solo. I nostri servizi restano sempre a piena disposizione per accompagnare e supportare chi si trova in difficoltà

ha dichiarato l’assessora Costanza Spera.

Un ringraziamento alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e alla società di sicurezza ONE per il tempestivo intervento che ha permesso di mettere in salvo questa persona

ha aggiunto il consigliere delegato alla sicurezza urbana Antonio Donato.