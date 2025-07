Fontivegge, individuato 29enne in possesso di droga: denunciato

L’uomo, un cittadino ecuadoriano è stato trovato anche in possesso di tessera sanitaria intestata ad altro soggetto

Nell’ambito dell’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel quartiere Fontivegge, disposti dal Questore di Perugia e finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e di tipo predatorio, il personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo – cittadino ecuadoriano, classe 1996 – perché trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una tessera sanitaria intestata ad un altro soggetto.

Durante il servizio, infatti, i poliziotti delle Volanti hanno notato il giovane con un atteggiamento sospetto; hanno quindi deciso di sottoporlo ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo.

Infatti, celati tra gli indumenti, i poliziotti hanno trovato due involucri in cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi tecniche del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo anfetamina e cocaina; materiale atto al confezionamento; 140 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e una tessera sanitaria intestata ad altro soggetto del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dell’uomo con esito positivo; infatti, i poliziotti hanno rinvenuto diverso materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 29enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.