Fontivegge: aperto il nuovo parcheggio ex Metropark

È aperto il nuovo parcheggio ex Metropark, adiacente alla stazione ferroviaria di Fontivegge.

Uno spazio pensato per chi utilizza il treno, il Minimetrò, gli autobus e i servizi e gli uffici presenti nell’area della stazione.

Come ricordano gli assessori Pierluigi Vossi (mobilità) e Francesco Zuccherini (opere pubbliche),

Perugia torna ad essere dotata di un parcheggio prevalentemente destinato agli utenti che utilizzano per le proprie esigenze di mobilità il trasporto ferroviario. Quest’ultimi avranno a disposizione per le loro autovetture 81 stalli con parcometro a una tariffa giornaliera di € 1,80 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.30. Sosta gratuita nei rimanenti orari. Gratuità che rimarrà per l’intera giornata del sabato e della domenica e nelle festività. Una infrastruttura e un sistema di mobilità, con segnaletica verticale e orizzontale, che è rivolto a decongestionare i luoghi e gli spazi adiacenti alla stazione ferroviaria da una sosta selvaggia fonte di pericolo per la circolazione stradale

81 stalli a disposizione, con posti riservati anche alle auto elettriche e ai servizi di noleggio, per accogliere chi arriva e parte da Perugia e per chi ha bisogno di muoversi in città, per lavoro, turismo e studio senza l’auto privata.

La sosta è regolata con una tariffa giornaliera di 1,80 euro, attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:30.

Libera e gratuita in tutti gli altri orari, sabato, domenica e festivi compresi.

Per chi sceglie la lunga sosta, è disponibile l’applicazione EasyPark, semplice e comoda da usare.

Di seguito il link al video sul canale youtube del Comune di Perugia: https://youtu.be/ohjklP7td90