Fonte Lomellina: interventi immediati di pulizia e accertamenti in corso

In riferimento all’articolo pubblicato da Il Messaggero sui danneggiamenti alla Fonte Lomellina causati dallo scoppio di petardi nella notte di Capodanno, il Comune di Perugia precisa che l’Amministrazione si è attivata con tempestività fin dalle prime ore successive all’accaduto.

Nella giornata odierna, l’assessore con delega all’Art Bonus Francesco Zuccherini si è immediatamente adoperato con Gesenu per la completa pulizia della conchiglia della fontana dai residui dei botti e per la rimozione delle tracce lasciate dall’esplosione dei petardi nell’area circostante.

Contestualmente è stata allertata la Polizia Locale, che ha avviato le verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza. In particolare, dalle immagini della telecamera che inquadra la Fonte Lomellina si rileva che alle ore 00.32 due ragazzi, apparentemente molto giovani, fanno esplodere i botti dal muretto della Lomellina.

La Comandante della Polizia Locale, Nicoletta Caponi, riferisce che i due soggetti non risultano identificabili attraverso la telecamera presente in via Marzia; per questo motivo sono in corso ulteriori accertamenti mediante la visione dei filmati delle altre telecamere lungo il percorso di via Floramonti e via Oberdan e via Baglioni al fine di ricostruire compiutamente i fatti e individuare i responsabili.

La Fonte Lomellina fu restaurata nel 2018 grazie alla donazione Art Bonus della famiglia Modena, in ricordo del padre, un gesto di grande valore civico che ha consentito, grazie anche all’intervento dell’ufficio tecnico dell’Art Bonus del Comune di Perugia, di intervenire sul selciato ampliandolo e di applicare dei dissuasori di sosta, per poterla ammirare in tutta la sua bellezza.

Sul tema interviene anche l’assessore Francesco Zuccherini:

«Episodi come questo colpiscono non solo un bene monumentale, ma l’intera comunità. La Fonte Lomellina, come tutti i monumenti della città, va rispettata e tutelata: è parte della nostra identità e della nostra storia. Rivolgo un appello, soprattutto ai più giovani, affinché vi sia maggiore consapevolezza e rispetto per il patrimonio pubblico, che appartiene a tutti».

L’Amministrazione comunale ribadisce la massima attenzione nella tutela dei beni storici e monumentali della città e conferma che proseguiranno tutte le verifiche necessarie per accertare le responsabilità dell’accaduto.