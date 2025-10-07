Fondazione Perugia lancia “Raddoppia il valore delle tue idee”

Otto progetti del Terzo Settore protagonisti di un percorso di formazione e crowdfunding

Perugia, 7 ottobre 2025 – Fondazione Perugia presenta ufficialmente l’avvio delle campagne di crowdfunding del programma “Raddoppia il valore delle tue idee”, un’iniziativa pensata per stimolare il territorio al sostegno delle progettualità del Terzo Settore e promuovere nuove forme di partecipazione e solidarietà.

Questo il link dove trovare tutti i progetti: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/fondazione-perugia

Il programma “Raddoppia il valore delle tue idee”

“Raddoppia il valore delle tue idee” – spiega il direttore generale Fabrizio Stazi – è un programma che intende stimolare il territorio di riferimento di Fondazione Perugia al sostegno delle progettualità del Terzo Settore. Attraverso il bando sono stati selezionati 8 progetti di altrettanti enti, inseriti in un percorso di formazione e tutoring sui temi del fundraising e, in particolare, del crowdfunding”.

Il programma formativo è stato gestito da No Profit Factory, associazione specializzata che ha accompagnato gli enti nella preparazione delle proprie campagne sulla piattaforma Produzioni dal Basso, aperte al pubblico fino al 1° dicembre 2025.

In questo modo, Fondazione Perugia ha fornito agli enti strumenti pratici e competenze su un ambito – quello della raccolta fondi online – oggi sempre più strategico per diversificare le fonti di finanziamento e costruire reti solidali con la comunità.

L’avvio delle campagne, rivolte ad aziende e cittadini, rappresenta un momento centrale del programma, poiché mette in relazione il territorio, gli enti e la Fondazione in un processo partecipato di crescita e innovazione sociale.

Al termine delle campagne, Fondazione Perugia raddoppierà l’importo raccolto da ciascun progetto, secondo le linee guida del bando, consentendo l’avvio delle iniziative nei primi mesi del 2026.

Gli 8 progetti selezionati