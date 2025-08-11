Foligno, scippa 79enne: arrestato il rapinatore

Si tratta di un 43enne di origini campane

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Spoleto, nei confronti di un 43enne, di origini campane, autore di rapina aggravata ai danni di una 79enne del luogo.

L’accurata indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, ha consentito di identificare il responsabile del reato avvenuto nel centro di Foligno lo scorso 12 luglio, quando l’uomo, circolando con la sua bicicletta evidentemente col fine di individuare possibili vittime da derubare, ha raggiunto la citata anziana donna e, per impossessarsi della borsetta contenente denaro e documenti, l’ha colpita violentemente alla spalla destra, facendola cadere per terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dai sanitari del locale Ospedale.

La ricostruzione dettagliata dell’episodio da parte degli inquirenti, avvenuta attraverso l’acquisizione di immagini delle telecamere comunali e i riscontri testimoniali, ha portato all’identificazione del malfattore, già noto alle Forze dell’ordine, in quanto pluripregiudicato e protagonista di reati analoghi, tra l’altro al momento sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

La conseguente richiesta di emissione di misura cautelare avanzata dall’Ufficio requirente spoletino sulla base dei plurimi, univoci e concordanti elementi indiziari raccolti dai Carabinieri, ha determinato l’emissione, da parte del GIP, del provedimento cautelare custodiale, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti del rapinatore, eseguita immediatamente dai militari Sezione Radiomobile di Foligno, che hanno rintracciato il soggetto.

Gli indagati, allo stato attuale delle indagini, si presumono innocenti.