Gli scorsi giorni, nell’abito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, svolti principalmente in alcune aree periferiche della città, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno sanzionato due cittadini italiani per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.
L’attività degli uomini del Commissariato ha portato, complessivamente, all’identificazione di 122 persone, nonché all’effettuazione di numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati monitorati 71 veicoli.
Nello svolgimento dei servizi, i poliziotti hanno individuato nella zona della Paciana un cittadino italiano il quale, sottoposto ad un controllo più approfondito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.
Analogamente – ma questa volta nel quartiere di Sant’Eraclio – gli Agenti hanno proceduto al controllo di un altro cittadino italiano, il quale è risultato detenere una dose di eroina.
Pertanto, nei confronti di entrambi i soggetti è immediatamente scattata una segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con contestuale sequestro della droga.
Nei prossimi giorni, l’attività di controllo da parte dei poliziotti proseguirà in tutte le aree rientranti nel territorio di competenza del Commissariato di Foligno.