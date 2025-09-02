Foligno: è ai domiciliari ma viene sorpreso a bere in un bar, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, di origini tunisine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto da un paio di mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione per il delitto di atti persecutori compiuti nei confronti di una donna marocchina, non ha rispettato le prescrizioni impostegli, allontanandosi dalla sua abitazione.

I militari, transitando per le vie del centro storico di Foligno, durante i controlli serali effettuati agli esercizi pubblici, hanno notato in uno di questi il giovane, conosciuto agli operanti, intento a consumare una bevanda e, dopo aver appurato che non vi fosse alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per permanere fuori dal suo domicilio, hanno proceduto ad arrestarlo.

In sede di udienza, l’arresto è stato convalidato dal Giudice Tribunale di Spoleto (PG) che ha disposto per l’indagato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’aggiunta dell’applicazione del braccialetto elettronico, implementando l’azione di controllo sul soggetto.