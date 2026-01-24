Foligno, concerto e presentazione della stagione concertistica 2026

Ospiti di prestigio e il concerto di Yifan Wu, vincitore del celebre Concorso pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” 2025. Così sarà presentata alla città la Stagione concertistica numero 46.

Concerto e ospiti di riguardo per la presentazione alla città della 46esima Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foligno.

Il ricco cartellone sarà svelato al pubblico domenica 25 gennaio, ore 17, all’Auditorium San Domenico – ingresso libero -, dove i 28 appuntamenti del programma 2026 saranno illustrati dal presidente Giorgio Battisti e dal direttore artistico Marco Scolastra.

Con loro sul palco ospiti prestigiosi, come Peter Paul Kainrath, personalità di caratura internazionale, musicista e manager culturale, dal 2007 direttore artistico della Fondazione Busoni-Mahler, incarico che prevede anche la direzione artistica del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. Dal 2021 è presidente della WFIMC (World Federation of International Music Competitions) con sede a Ginevra. Dal 2020 è sovrintendente del Klangforum Wien.

Sarà invece Daniele Rebaudo a portare al pubblico, domenica e poi nel corso della stagione, un affaccio sulle nuove frontiere della musica. Rebaudo, nato pianista e batterista, è concertista di handpan, strumento di nuovissima generazione, capace di straordinarie sonorità.

Sul palco salirà poi la musica con un concerto già molto atteso – in collaborazione con la prestigiosa Fondazione Ferruccio Busoni-Gustav Mahler – che porterà al San Domenico Yifan Wu, vincitore del Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni 2025. Ventenne, nato e formatosi a Shangai in una famiglia non musicale, ha iniziato lo studio professionale del pianoforte a 14 anni. Vincitore di prestigiosi premi, oggi prosegue la sua formazione in Spagna e suona nelle più prestigiose sale da concerto in Cina e all’estero, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Shenzhen Concert Hall, la Shanghai Concert Hall, diretto da noti direttori in celebri orchestre.

Nel novembre 2024 Wu è stato nominato Young Steinway Artist dalla Steinway & Sons Asia Pacific Headquarters, entrando così a far parte della comunità internazionale degli Steinway Artists.

Ma c’è dell’altro. Oltre al pianoforte, Wu coltiva una forte passione per l’arte contemporanea, in particolare per la fotografia che lo ha visto vincitore di premi internazionali, tra cui il titolo di Architecture Photographer of the Year 2022 agli International Photography Awards. Le sue opere sono state esposte a New York, Shanghai e Budapest.

A Foligno suonerà musiche di Domenico Scarlatti e Robert Schumann. Poi brindisi augurale alla nuova Stagione nella caffetteria dell’Auditorium.

Il sipario si alzerà ufficialmente sul cartellone il 15 febbraio con il concerto di inaugurazione della Stagione 2026, “L’Opera in Jazz” del celebre pianista Danilo Rea.