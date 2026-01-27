Foligno: Carabinieri al Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” in occasione di un incontro organizzato sui temi della “violenza di genere” e del “bullismo”

In Foligno, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno preso parte ad un incontro organizzato presso il Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”, dedicato all’approfondimento delle dinamiche della violenza di genere e del bullismo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi quarte dell’istituto e dei loro insegnanti, che hanno accolto con sensibilità e disponibilità la proposta.

Gli interventi sono stati tenuti dal Capitano Antonello Maria De Sanctis, Comandante della Compagnia, e dal Maresciallo Ordinario Eleonora Ferreri, in servizio presso la Stazione di Foligno e con una notevole esperienza nel trattare casi di violenza di genere.

Oltre ad approfondire gli argomenti relativi al contrasto della violenza di genere e del bullismo, con un focus particolare sulla prevenzione, sul riconoscimento dei segnali di rischio e sull’importanza di denunciare e chiedere aiuto in caso di situazioni di disagio o sopraffazione, i relatori hanno illustrato anche gli strumenti normativi e operativi che l’Arma dei Carabinieri mette a disposizione per la tutela delle vittime.

Sono stati presentati anche i canali di comunicazione sicuri e immediati per rivolgersi alle Forze dell’ordine e le conseguenti valutazioni e sviluppi gestiti dalla magistratura di riferimento, soffermandosi particolarmente sull’importanza del Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

Gli studenti hanno inoltre rivolto numerose domande agli esperti su alcuni aspetti legati alle attività di polizia e all’acquisizione di informazioni utili per un possibile arruolamento futuro.

È stato così approfondito il tema del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri: le modalità di presentazione della domanda per partecipare al concorso, le varie fasi da intraprendere e le distinzioni tra i diversi tipi di concorso, a seconda che l’ambizione sia quella di diventare Carabiniere, Maresciallo o Ufficiale, invitando gli interessati a consultare, per ulteriori approfondimenti, il sito istituzionale www.carabinieri.it.