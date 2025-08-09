Foligno, arrestato 31enne durante controlli in centro

Deve scontare sei mesi e venti giorni per resistenza a pubblico ufficiale

Negli scorsi giorni gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, dedicandosi particolarmente al centro storico della città ed alle aree ad esso immediatamente limitrofe.

Tale attività ha portato, complessivamente, all’identificazione di 82 persone, nonché all’effettuazione di numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati controllati 45 veicoli.

Durante i controlli, inoltre, i poliziotti hanno rintracciato e tratto in arresto un 31enne, da anni noto alla Polizia in ragione dei suoi precedenti per furto in abitazione, furto all’interno di attività commerciali e ricettazione, nonché per reati contro la persona e per alcuni episodi di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Proprio in relazione ad una pregressa vicenda di resistenza a Pubblico Ufficiale, l’uomo era attivamente ricercato, essendo divenuta recentemente esecutiva nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione.

Pertanto, una volta intercettato il soggetto, i poliziotti hanno provveduto a condurlo in Commissariato, da dove poi, redatti gli atti di rito, il 31enne è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Spoleto in esecuzione della suddetta sentenza definitiva di condanna.

Perugia, 9 agosto 2025