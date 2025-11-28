Foligno, arrestate due persone per spaccio

Si tratta di una 60enne italiana e di un 33enne egiziano

Mercoledì pomeriggio, all’esito di un articolato servizio di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato di Foligno ha arrestato in flagranza, per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, una 60enne italiana – già nota alla Polizia in ragione dei suoi precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti – ed un 33enne egiziano.

I due avevano infatti imbastito, nei pressi di Piazza del Grano, una fiorente attività di spaccio di cocaina e hashish.

L’operazione, innescata dalle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato movimenti sospetti presso l’abitazione dei due, si è sostanziata in una preliminare attività di osservazione che ha fornito riscontri positivi, permettendo di assistere alla cessione di singole dosi delle predette sostanze in favore di alcuni assuntori.

A questo punto, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Foligno hanno fatto scattare una perquisizione personale e domiciliare, che gli ha permesso di rinvenire complessivamente oltre 70 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish, nonché due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi di stupefacente.

Inoltre, i poliziotti hanno trovato una significativa somma di denaro in contanti – pari a 1.300 euro – della quale l’uomo e la donna non hanno saputo giustificare il possesso e che è subito stata sottoposta a sequestro, in quanto ragionevolmente costituente provento dell’attività di spaccio.

Pertanto, redatti tutti gli atti di rito, la cittadina italiana e l’egiziano sono stati arrestati in flagranza per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Spoleto, la 60enne ed il 33enne sono stati immediatamente associati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dei rispettivi arresti in flagranza di reato.

I due arrestati debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva.

L’operazione dimostra ulteriormente la costante attenzione della Polizia di Stato al fenomeno delittuoso dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico folignate, come testimoniato da altre analoghe attività investigative realizzate nelle scorse settimane nella medesima area.