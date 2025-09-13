Foligno, anziano disperso a Morro ritrovato dai Vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi un uomo di circa 89 anni, impegnato nella ricerca di funghi insieme al figlio in località Morro, nel comune di Foligno, si è allontanato perdendo l’orientamento. Dopo un primo tentativo di ricerca autonomo, il figlio ha lanciato l’allarme intorno alle ore 11.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Foligno, supportate dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Attivati anche il 118, i volontari della Protezione Civile e il SASU.
Intorno alle ore 12:30 i Vigili del fuoco hanno individuato l’anziano, scivolato in un fosso, provvedendo al recupero e al successivo affidamento al personale sanitario. Apparentemente le condizioni dell’uomo risultano buone.