Foligno, al via “C.R.I. Con te Resto Io” promosso dalla Usl Umbria 2 e da Croce Rossa Italiana

FOLIGNO – Offrire supporto umano e relazionale ai pazienti ricoverati all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno e ai loro familiari.

Con questo obiettivo nasce, attraverso la sottoscrizione di una convenzione biennale, il progetto di volontariato ospedaliero “C.R.I. – Con te Resto Io”, promosso dall’Azienda Usl Umbria 2 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Foligno O.D.V.

I volontari della CRI, adeguatamente formati, si occuperanno esclusivamente di attività non sanitarie, tra cui accoglienza e ascolto, supporto pratico, orientamento e informazioni per accedere ai servizi, mediazione relazionale offrendo ai pazienti compagnia e dialogo, attività di lettura, gestendo piccole commissioni interne all’ospedale, fornendo informazioni logistiche sui servizi, facilitando la comunicazione tra pazienti e familiari.

L’accordo non contempla mansioni di natura sanitaria, assistenziale o professionale, come la somministrazione di farmaci o l’aiuto nell’igiene personale, che resteranno di esclusiva competenza del personale ospedaliero.

La Croce Rossa Italiana garantirà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile e un’adeguata formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), privacy e sul segreto professionale, attenendosi al codice di condotta aziendale.

La sottoscrizione dell’accordo viene salutata con soddisfazione dalla direzione aziendale Usl Umbria 2 e dalla direzione ospedaliera del “San Giovanni Battista” in quanto l’importante collaborazione riconosce il valore del volontariato per migliorare i servizi offerti e l’umanizzazione delle cure ospedaliere.

“Questo progetto – spiega la Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Foligno Rosita Santini – fortemente voluto da Croce Rossa e da Usl Umbria 2 nella persona del dott. Lucio Patoia e della dott.ssa Orietta Rossi, esprime il gesto più nobile e sensibile nei confronti dei fragili, ovvero l’assistenza gratuita e disinteressata nel momento del bisogno”.

“Con l’inizio proprio nel mese di dicembre – prosegue la dott.ssa Santini – l’attività assume ancor più una valenza di forte attenzione e sensibilità alla persona, impegnandosi a limitare i disagi e la solitudine che spesso accompagnano il ricovero ospedaliero”.

“I nostri volontari hanno accolto con grande entusiasmo questa avventura, prima ed unica nel nostro territorio, seguendo una specifica formazione al fine di garantire il miglior servizio ai degenti. Un progetto iniziale – conclude la presidente – che anticipa una più ampia gamma di servizi che Croce Rossa Italiana – Comitato di Foligno intende realizzare a favore della popolazione fragile e bisognosa in linea con i sette principi fondanti della nostra Associazione ed in particolare con il primo, l’Umanità, che da sempre muove le donne e gli uomini di Croce Rossa”.