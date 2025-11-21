Foligno, ai domiciliari trovato con 55 grammi di cocaina: arrestato

Trovato anche un bilancino di precisione e 2.445 euro in banconote di vario taglio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno, coadiuvati dai militari della locale Stazione, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 65enne italiano ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato a seguito di una perquisizione di iniziativa effettuata dagli operanti nei confronti dell’uomo che si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Foligno.

Lo stesso, in occasione dei controlli di rito, effettuati per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena detentiva, ha palesemente mostrato subito eccessivi segni di nervosismo che hanno insospettito i Carabinieri, i quali hanno proceduto ad un’accurata perquisizione personale e domiciliare, nel corso delle quali hanno rinvenuto e sequestrato circa 55 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e 2.445 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita.

Il 65enne, al termine delle formalità di rito, in forza di così rilevanti elementi probatori raccolti a suo carico, è stato dichiarato in stato arresto per la suddetta ipotesi delittuosa e, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), informato nel senso, è stato collocato presso la Casa di Reclusione di Spoleto, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Al termine dell’udienza, tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato.