Firmata la Convenzione quadro tra Università degli Studi di Perugia e FISH Umbria

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente siglata la Convenzione Quadro che avvia una collaborazione triennale tra l’Ateneo e FISH Umbria nell’ambito del progetto “Agency for Capacity Building, Protagonisti attivi per la Vita Indipendente e l’Inclusione“.

L’intesa, sottoscritta dal Magnifico Rettore Prof. Massimiliano Marianelli e dalla Presidente pro tempore di FISH Umbria, Dott.ssa Maria Luisa Meacci, nasce con l’ambizione di trasformare la ricerca e la formazione universitaria in strumenti concreti per rimuovere barriere e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita accademica e sociale.

L’accordo è il frutto di un incontro di prospettive: da un lato l’esperienza scientifica e formativa dell’Università degli Studi di Perugia, dall’altro la conoscenza diretta del territorio e delle esigenze delle persone con disabilità che FISH Umbria porta quotidianamente. L’obiettivo dichiarato è chiaro e ambizioso: mettere in rete competenze e bisogni per progettare soluzioni che funzionino nella pratica, non solo sulla carta, e per far sì che la ricerca produca ricadute tangibili nella vita delle persone.

Al centro della Convenzione ci sono quattro macro-aree strategiche che guideranno i futuri progetti e gli accordi attuativi. La prima riguarda l’accessibilità: Università e FISH Umbria lavoreranno insieme allo sviluppo di tecnologie assistive e soluzioni di design universale, sperimentando prototipi e ausili personalizzati con strumenti avanzati come la stampa 3D, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata.

La seconda direttrice punta a promuovere inclusione e partecipazione, con modelli innovativi per la scuola, il lavoro e la vita sociale e con strumenti concreti per la vita indipendente, dalla domotica alla teleassistenza.

La terza area è dedicata al benessere e alla qualità della vita: si prevede la progettazione di soluzioni per la salute, sistemi di monitoraggio e percorsi di supporto psicologico, oltre alla creazione di ambienti che tengano conto delle esigenze sensoriali, cognitive e motorie.

Infine, la quarta direttrice riguarda formazione e dati: saranno realizzati materiali formativi accessibili — e-learning, serious games e altri strumenti didattici innovativi — e avviate attività di raccolta e analisi dei dati per mappare le reali condizioni di vita e le barriere incontrate dalle persone con disabilità nel territorio umbro.

L’accordo non si limita alla ricerca: FISH Umbria si impegna a mettere a disposizione competenze e strutture per la didattica, favorendo l’inserimento di contenuti e attività nei corsi di studio, nei dottorati e nei master. Saranno promossi stage formativi, elaborati e tesi presso le strutture associative, inclusa la sede del Centro per l’Autonomia Umbro di Terni, con l’intento di offrire agli studenti esperienze concrete e di orientare la formazione universitaria verso competenze rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro e della comunità.

Per garantire il monitoraggio e la qualità scientifica dell’iniziativa è stato istituito un Comitato Scientifico congiunto, composto da quattro rappresentanti UniPg – Claudia Mazzeschi, Silvia Fornari, Moira Sannipoli e Alessia Valongo – e tre di FISH Umbria – Andrea Tonucci, Agnese Martini, Villelma Battistoni -, che avrà il compito di seguire l’attuazione dei progetti e di redigere una relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Perugia, 11 dicembre 2025