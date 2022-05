Fiom: “Coinvolgere i sindacati nel processo partecipato sull’Ast”

Venturi, presenza sigle in accordo programma sarebbe stata utile

“È del tutto evidente che siamo in presenza di un’ipotesi che prevede investimenti significativi, anche dal punto di vista dell’innovazione, sia sul piano energetico che impiantistici. Il problema è come si traduce in termini di impegni e tempi e, soprattutto, come viene coinvolta l’organizzazione sindacale in un processo partecipato che sia in grado di dare certezze ai lavoratori e quindi alla città di Terni”.

A dirlo è stato Gianni Venturi, responsabile nazionale della siderurgia della Fiom Cgil, parlando del piano industriale dell’Ast a margine dell’assemblea generale del sindacato dei metalmeccanici, svolta al Circolo lavoratori Terni.

In merito alla mancata convocazione delle organizzazioni sindacali al tavolo per l’accordo di programma per l’acciaieria, Venturi ha sottolineato come questa non fosse né “dovuta” né “prevista”.

“Ma in qualche modo – ha aggiunto – sarebbe stata assolutamente utile, proprio perché in questi anni abbiamo dimostrato di essere dei soggetti che, oltre alla contrattazione aziendale, esprimono un punto di vista generale sulla portata di questo stabilimento per quanto riguarda l’economia generale di questo territorio e quindi anche dal punto di vista delle proposte che riguardano la sostenibilità complessiva delle produzioni, sia da un punto di vista ambientale che della competitività economica”.

L’assemblea generale della Fiom di oggi si è svolta a pochi giorni dal rinnovo delle rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie all’interno di Ast.