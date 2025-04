Fiom Cgil di Terni: “alla Meccanica Spadoni atteggiamenti ostili non hanno reso possibili elezioni Rsu”

Questo quanto denunciato dalla Fiom Cgil di Terni.

Fiom Cgil di Terni dichiara di aver

“regolarmente attivato ogni passaggio per svolgere, in conformità alla normativa, quello che è previsto in tutte le aziende che applicano il contratto per l’industria metalmeccanica”. “L’azienda – commentano dal sindacato –, invece di adempiere a quanto previsto dal contratto e dai regolamenti in essere, ha mandato diverse e-mail comunicando che metteva a disposizione per l’espletamento delle elezioni soluzioni logistiche esterne e non a essa afferenti, a 10 chilometri di distanza dallo stabilimento, con le uniche motivazioni che non si conoscevano le modalità legate alle elezioni e per improbabili motivi di sicurezza. Con scrupolo e pazienza abbiamo spiegato alla direzione aziendale che le modalità sono allegate al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Cnnl) che è un loro dovere conoscere per concretizzare gli adempimenti e che, tra l’altro, devono favorire la massima partecipazione al voto, in evidente contraddizione con l’individuazione di una sede a 10 chilometri di distanza dall’azienda”.