Filt Cgil Umbria: “una Finanziaria lacrime e sangue, esprimiamo preoccupazione”

Il segretario Ciro Zeno: “tra le cose che non vengono affrontate gli aumenti degli stipendi degli autisti dei bus”

“Esprimiamo la più grande preoccupazione rispetto all’articolo 30 della manovra del governo Meloni, una manovra che addirittura osta e taglia i fondi per il rinnovo del contratto dell’autoferrotranvieri. Un rinnovo assolutamente necessario poiché è una categoria che rispetto alle responsabilità e al lavoro che svolge tutti i giorni è sottopagata”. Questo il commento di Ciro Zeno, segretario generale Filt Cgil Umbria, in relazione alle misure contenute nella nuova Legge di bilancio.

“Il governo non ha il coraggio di sostenere gli italiani e i lavoratori – prosegue Zeno –, slogheggia e primeggia in apparizioni sulla stampa promettendo cose che non si concretizzeranno mai o che non si vuole concretizzare e tra queste ci sono gli aumenti degli stipendi degli autisti dei autobus, una questione fondamentale. Non ci interessa chi votano gli autisti, ci interessa tutelarli da chiunque denigri la loro dignità economica e sociale. Il governo di oggi li sta denigrando e offendendo e prendendo in giro. Non è più accettabile”.