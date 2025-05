Filipponi (Pd):“Autonomie scolastiche, massimo sostegno alla Giunta”

“è inammissibile quanto prevede per l’Umbria la proposta del Ministero”

“Massimo sostegno alla Giunta per quanto sta accadendo con la distribuzione delle autonomie scolastiche dall’anno scolastico 2026-2027. È inammissibile quanto prevede per l’Umbria la proposta del Ministero”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Filipponi.

“Dal Governo, in questo modo, – spiega Filipponi – si sviluppa una disparità di trattamento rispetto ad altre regioni che registrano numeri simili all’Umbria. E ciò crea difficoltà e problematiche per il nostro territorio regionale in ambito scolastico. Mi auguro che, rispetto alla previsione attuale, la situazione possa cambiare per dare un giusto riconoscimento al territorio. L’Umbria non può continuare ad essere penalizzata dal Governo centrale. Soprattutto – conclude Filipponi – quando si parla di un argomento così importante come il sistema scolastico e gli studenti”. RED/dmb