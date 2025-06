“Tra gli obiettivi la modernizzazione degli strumenti operativi e di autotutela”

“Nelle scorse ore abbiamo depositato un disegno di legge in materia di polizia locale che indica, tra gli obiettivi più importanti, la modernizzazione degli strumenti operativi e di autotutela, la riorganizzazione funzionale dei servizi, l’uniformità della formazione iniziale e nel corso di tutta la vita lavorativa, la semplificazione delle procedure concorsuali con l’introduzione di un corso-concorso unico e l’introduzione di nuove procedure atte a migliorare l’operatività e la riconoscibilità della polizia locale su tutto il territorio regionale”. È quanto dichiara il consigliere regionale Francesco Filipponi (Pd), che è il primo firmatario dell’atto, sottoscritto anche da Maria Grazia Proietti, Cristian Betti, Letizia Michelini (Pd) e Luca Simonetti (M5S).

“La proposta di legge in materia di Polizia locale – spiega Filipponi – va a modificare la legge regionale del 2005 e ha lo scopo di aggiornare ed integrare alcune disposizioni per adeguarle alle nuove esigenze operative, organizzative e formative degli operatori. In primis il testo mira a rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle attività di Polizia locale e, in questo modo, valorizzare il lavoro di chi è impegnato per la sicurezza urbana, il controllo del territorio ed il supporto alla comunità. Sarà inoltre istituita una giornata regionale della polizia locale per riconoscere pubblicamente l’impegno ed il sacrificio degli operatori”.

“Inoltre – aggiunge Filipponi – si prevede l’introduzione del documento di valutazione dei rischi specifico per la polizia locale e la possibilità per gli enti locali di supporto psicologico per gli operatori sottoposti a particolari situazioni di stress da lavoro correlato. È importante anche la nuova norma finanziaria a supporto delle previsioni normative del disegno di legge. Siamo convinti che le nuove disposizioni, scaturite da un’ampia partecipazione in sede di Prima commissione, potranno contribuire a dare maggior lustro al ruolo della polizia locale e soprattutto ottimizzarne l’azione offerta ai cittadini. La proposta – conclude Filipponi – è stata sottoscritta anche dai consiglieri di maggioranza della Prima Commissione consiliare, che ringrazio”