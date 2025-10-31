Fiera dei Morti 2025: inaugurazione sabato 1° novembre a Perugia

E’ pronta a partire l’edizione 2025 della Fiera dei Morti, la più grande del Centro Italia, in programma tra Pian di Massiano e centro storico dal 1° al 5 novembre.
L’inaugurazione si terrà nella giornata di sabato 1° novembre con i seguenti orari:
-alle ore 10 a Pian di Massiano con appuntamento per la stampa presso la sede della direzione fiera; seguirà il consueto giro tra i banchi degli espositori;
-alle 11.15 trasferimento in centro storico con il minimetrò;
-alle 11.30 inaugurazione degli stand delle città gemelle ai giardini di piazza Italia.