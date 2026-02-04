FI Giovani Umbria a sostegno del SI al referendum sulla giustizia

Forza Italia Giovani Umbria ha aderito al ‘Comitato Giovani Umbri per il SI’, coordinato da Francesco Neri. Alla presentazione, avvenuta ieri a Terni è intervenuto il Segretario regionale di FI Giovani Umbria, Edoardo Pannacci, assieme ad altri esponenti del Movimento giovanile azzurro che hanno sottoscritto l’atto fondativo e il manifesto programmatico del Comitato. Tra questi: il Vicesegretario regionale di FI Giovani Umbria, Elia Franciosa, e il Segretario provinciale di Terni, Pietro Nevi.

Durante l’intervento Edoardo Pannacci ha solidarizzato con il Presidente Francesco Neri per le ingiuriose frasi che gli sono state rivolte su Facebook, nei commenti ad articoli giornalistici che riportavano la costituzione del Comitato, aventi come obiettivo la delegittimazione personale e offese gratuite da parte dei sostenitori del No.

Come è evidente

– è intervenuto Pannacci –

i sostenitori del No non hanno argomenti a sostegno delle loro posizioni, e per questo l’unica loro possibile attività è l’offesa e la delegittimazione personale nei confronti dei sostenitori del SI. Appare curioso che i Comitati del No stiano difendendo a spada tratta un retaggio fascista quale è la carriera unica tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, la quale era stata voluta proprio dal regime che aveva necessità che il processo assumesse carattere inquisitorio. Questa riforma oggi ci permette di allinearci alle principali democrazie liberali, come Germania, Spagna, Francia, USA, Canada, Australia e molte altre, che hanno già scelto la distinzione dei ruoli tra magistrati

conclude Pannacci.

Alla presentazione hanno partecipato anche Elisa Modarelli, Segretario provinciale di Azione under 30 della Provincia di Perugia, e il Consigliere comunale di Foligno Leonardo Pacini di Gioventù Nazionale (FDI) che hanno aderito al Comitato assieme anche a Lega Giovani e Radicali.

Nel pomeriggio a Roma, alla Camera dei Deputati, è stato presentato il Comitato nazionale ‘Giovani Garantisti per il SI’: il Comitato nato su volontà di FI Giovani e del suo Segretario Simone Leoni, presieduto dal Consigliere comunale di Perugia, Avv. Edoardo Gentili (FI).

L’obiettivo del Comitato è allargare il fronte del SI al referendum anche a quei giovani che, pur non riconoscendosi nel centrodestra o non essendo politicamente impegnati, si ritrovano nei valori costituzionali del garantismo, della separazione dei poteri e dello Stato di diritto.

È un orgoglio per tutta FI Giovani Umbria che un nostro componente sia stato individuato per un ruolo di spessore nazionale così autorevole

ha dichiarato il Segretario regionale Edoardo Pannacci inviando a Gentili gli auguri di buon lavoro per la campagna elettorale referendaria.

Assieme al Segretario Nazionale, Simone Leoni, e a Edoardo Gentili, erano presenti a Roma Francesca Scopelliti, Presidente del Comitato Nazionale Cittadini per il SI, e l’On. Enrico Costa, Deputato di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Giustizia.