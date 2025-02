FI Giovani Perugia: ricostituito coordinamento comunale e nuove nomine

Lunedì 17 febbraio si è riunito il primo coordinamento comunale di FI Giovani Perugia presieduto dal Coordinatore Comunale Emanuele Trubbianelli e alla presenza del Coordinatore Regionale di FI Giovani Umbria Edoardo Pannacci e del Consigliere Comunale di Perugia Edoardo Gentili. Alla prima riunione hanno partecipato anche il Segretario Regionale di FI Umbria e Consigliere regionale Andrea Romizi e la Coordinatrice Provinciale Fiammetta Modena.

In primo luogo è stata ufficializzata la nomina a Vice Coordinatore Comunale di FI Giovani Perugia di Filippo Donnari che ha dato piena disponibilità a lavorare per il gruppo e per il partito.

La riunione è stata di ampio contenuto toccando temi legati alla sicurezza della città, l’imprenditoria e il lavoro giovanile, l’università e le scuole superiori. Temi cruciali da affrontare nel breve e medio periodo per rendere Perugia sempre più attrattiva per i giovani che decidono di vivere e investire nel nostro territorio.

Dichiarazione del Coordinatore Emanuele Trubbianelli: “La prima riunione del Coordinamento mi rende molto entusiasta del lavoro che stiamo svolgendo, è stata una riunione ampiamente partecipata con ragazzi e ragazze che hanno dimostrato la voglia e la volontà di far parte attivamente di un gruppo, con la voglia di lavorare per il bene dei nostri giovani e della nostra città. Sono convinto che nei prossimi mesi e anni continueremo a costruire per un futuro prospero per Forza Italia Giovani e per la nostra città. Sono molto contento e ringrazio dell’importante presenza Andrea Romizi e Fiammetta Modena che ci continuano a dimostrare che Forza Italia crede nei giovani e questo ci da la forza per lavorare in modo serio e responsabile. Ringrazio il Coordinatore Regionale Edoardo Pannacci, il Consigliere Comunale Edoardo Gentili e tutti i ragazzi e le ragazze che hanno attivamente partecipato per dare un contributo significativo all’inizio dei lavori del nostro Coordinamento. Inoltre sono lieto di annunciare la nomina a Vice Coordinatore per Filippo Donnari che ci tengo ringraziare per la sua disponibilità e determinazione, sono sicuro che insieme lavoreremo con serietà e impegno. Da lunedì è iniziata una nuova era per Forza Italia Giovani Perugia.”

Dichiarazione del Vice Coordinatore Filippo Donnari: “Sono entusiasta di intraprendere questo percorso e desidero ringraziare di cuore il nostro Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, Edoardo Pannacci, e il Coordinatore Comunale di Perugia, Emanuele Trubbianelli. Con quest’ultimo lavorerò con il massimo impegno e serietà per raggiungere i nostri obiettivi e coinvolgere il maggior numero possibile di giovani, perché crediamo che il futuro della politica passi attraverso il loro entusiasmo e le loro idee. Forza Italia Giovani è un movimento in continua espansione, grazie all’impegno di tutti coloro che credono nei nostri valori e nella nostra visione. Ognuno di noi è fondamentale per proseguire questo percorso di crescita, rafforzando la nostra presenza sul territorio e dando voce alle nuove generazioni. Un sentito ringraziamento anche ad Andrea Romizi per la fiducia che ha riposto in me. Sono certo che, insieme, riusciremo a costruire qualcosa di importante.”