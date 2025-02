Festival Pianeta Donna: VI edizione “al femminile”

Si è conclusa con un’esplosione di applausi e riconoscimenti la 42/a edizione di “Primo Piano sull’Autore – Pianeta Donna”, festival diretto da Franco Mariotti che conferma il suo ruolo di piattaforma privilegiata per il cinema al femminile. La cerimonia di premiazione, svoltasi lunedì 17 febbraio al Cinema Caravaggio di Roma, ha rappresentato ancora una volta un momento di celebrazione e riflessione sul contributo fondamentale delle donne al cinema italiano e ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del settore.

Sotto la conduzione impeccabile di due figure di spicco del panorama cinematografico come l’attrice e produttrice Alina Person e l’attore Simone Gallo, i premi sono stati consegnati a registe, attrici, sceneggiatrici, produttrici, musiciste, costumiste e documentariste che hanno saputo raccontare storie di donne con sensibilità, coraggio e originalità. Le loro opere, visionate da una giuria di esperti, hanno spaziato tra generi e tematiche diverse, offrendo uno spaccato ricco e variegato del talento femminile nel cinema contemporaneo.

Premi speciali sono stati consegnati a Milena Vukotic per i 50 anni dal debutto cinematografico di Paolo Villaggio con il personaggio di Fantozzi; a Federica Luna Vincenti per “Eterno visionario” di Michele Placido.

Oltre ai premi per le opere in concorso al Festival, al Cinema Caravaggio sono stati anche consegnati i Premi Domenico Meccoli “ScriverediCinema” destinati alle donne, e non solo, che si sono distinte nell’arco dell’anno nella promozione del cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione: Gloria Satta (per i suoi 50 anni al quotidiano “Il Messaggero”); Elizabeth Missland (alla carriera); Anna Maria Pasetti (critica cinematografica); Ilaria Ravarino (giornalista); Denise Negri (giornalista televisiva); Anton Giulio Mancino – Miglior libro di cinema “Le pagine girate – nuovo cinema Pirandello”, ed. Kaplan, in occasione dei 90 anni del Premio Nobel a Luigi Pirandello. Lucrezia Leombruni, infine, si aggiudica il Premio in ricordo di Luca Svizzeretto, targa destinata alla giornalista emergente.

Sono stati assegnati anche tre Premi dell’anno (Regia, Attrice, Produttrice) per coloro che si sono distinte durante il 2024 nel mondo del cinema: per la Regia, Valeria Golino; come Attrice, Jasmine Trinca; infine, come Produttrice, Viola Prestieri.

Di seguito gli altri premi consegnati: Miglior Film, Vermiglio – Maura Del Pero; Migliore Regia Autrice, Paola Randi – “La storia del Frank e della Nina”; Migliore Regia Autore, Mimmo Verdesca – “Per il mio bene”; Migliore Sceneggiatura, Scleef, Nozzolillo, Marlon – “Girasoli”; Migliore Attrice, Barbara Bobulova – “Per il mio bene”; Migliori Costumi, Nicoletta Ercole – “Girasoli”; a Ludovica Scandurra va un altro Premio speciale per “Le mille mani di una donna” (prodotto da Libera Università del Cinema) in ricordo di Sofia Scandurra; Migliore Musica, Giulia Tagliavia – “Coppia aperta quasi spalancata”; Miglior Trucco, Frédérique Foglia – “Vermiglio”; Miglior Docufilm, “Era scritto sul mare” – Giuliana Gamba; Migliore Regia Docufilm, Antonietta De Lillo – “L’occhio della gallina”; Miglior Cortometraggio, “Alma” – La regista Camilla Cattabriga ha ricevuto anche il Premio Panalight (consistente nel noleggio gratuito di attrezzature cinematografiche per un equivalente di 1.500 euro); Miglior Video-clip, “From Pasha with Love” – Isabel Russinova.

La giuria anche quest’anno, sempre su proposta del direttore artistico del Festival, ha deciso di assegnare, oltre ai premi originariamente previsti, alcune menzioni speciali per valorizzare il contributo offerto da tante eccelse professioniste alle opere in concorso e alla cinematografia nazionale: Isabella Mari – “Si dice di me”; Carlotta Bolognini – “Compagni d’arte”; Sara Fgaier – “Sulla terra leggeri”; Eleonora Danco – “n-EGO”; Anna Testa – “Sedevamo sul tappo – Portorotondo il borgo inventato”; Isabella Briganti – “Holy Shoes” di Luigi Di Capua; Anne Riitta Ciccone – “Gli immortali”; Manuela Pasqualetti – rental sales manager di Panalight Spa.

Il Premio “Carlo Tagliabue”, che va ogni anno alla migliore Opera di contenuto civile e sociale, è stato assegnato a “Il cassetto segreto” di Costanza Quatriglio.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del Ministero della Cultura (MIC) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, non si è limitato quindi a premiare il talento già affermato, ma ha anche acceso i riflettori sulle nuove voci del cinema italiano.

Da sei edizioni l’evento nella sua versione “al femminile” si dedica infatti in maniera competitiva a opere prime e non di autrici italiane e straniere – con particolare riguardo agli esordi cinematografici – ma anche ad autori che raccontano storie di donne.

Dal festival dedicato nell’edizione 2024 a “La donna nel cinema: dallo schermo alla cinepresa”, emerge uno sguardo promettente sul futuro del cinema al femminile, rivelando registe capaci di innovare il linguaggio cinematografico e di affrontare temi anche con un piglio originale e appassionato.

La cerimonia è stata così il momento conclusivo di un percorso che ha visto la proiezione delle opere in concorso al Cinema Méliès di Perugia dal 16 al 20 dicembre scorso, offrendo così anche uno spazio di visibilità e riconoscimento al talento femminile.

“Primo Piano sull’Autore – Pianeta Donna”, come ha affermato Franco Mariotti, “si conferma un evento di grande importanza per il cinema italiano, un’occasione per celebrare il talento femminile, promuovere la parità di genere e incoraggiare nuove generazioni di cineaste a raccontare storie di donne che ispirano, emozionano e fanno riflettere”.

Un ringraziamento speciale va quindi a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione del festival, dagli organizzatori ai partner fino alla giuria di esperti, alle artiste coinvolte e al pubblico anche di addetti ai lavori che ha partecipato numeroso sia alle proiezioni che alla cerimonia conclusiva.