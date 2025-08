Festival Internazionale Green Music Festival 2025

Viaggio sonoro tra borghi, natura e sostenibilità in Umbria

Da Perugia a Cascia, Città della Pieve e Lisciano Niccone, Montegabbione un percorso musicale che unisce paesaggio, arte e ascolto consapevole

PERUGIA – Un fine settimana di suoni tra storia e natura. La settimana del Festival Internazionale Green Music prende avvio martedì 5 agosto, a Perugia, nel raffinato scenario del Palazzo della Penna, il Duo Andreia suona alle 18; contemporaneamente, nella tranquilla località Il Molinaccio a Cascia, Giovanni Seneca ci conduce in un percorso interiore attraverso “Tracce”, alle 18. Mercoledì 6 agosto è la volta del Duo Blue Baroque tra le architetture rinascimentali di Città della Pieve (spazio Kossuth), alle 18:30. Venerdì 7 agosto a Lisciano Niccone alle 21, in piazza della Repubblica, Gianluca Campi apre l’ora blu con sonorità sospese. Appena fuori regione, l’8 agosto sarà il momento di un concerto straordinario del Maestro Maurizio Mastrini.

Nel Paese Vecchio di San Lorenzo Nuovo, a Viterbo, la natura si intreccia con secoli di storia, tra resti antichi e paesaggi modellati dal tempo. Questo luogo, di grande rilevanza storica e naturalistica, offre una cornice rara e suggestiva, dove ogni nota diventa parte di un racconto più ampio, immerso nella memoria e nella bellezza del territorio. Sabato 9, si torna a Montegabbione alle 21:30: Sakis Petropoulos, in piazza della Repubblica, chiude questo ciclo con melodie mediterranee sotto il cielo stellato.

Concepito e diretto da Maurizio Mastrini, il Green Music Festival celebra la sua nona edizione tra fino a novembre 2025: concerti gratuiti in 40 comuni umbri, con la partecipazione di oltre 200 artisti da tutti i continenti, culminando in gran finale il 17 novembre alla Carnegie Hall di New York, come simbolo del legame tra esperienza locale e riconoscimento internazionale. La filosofia di Mastrini è chiara: «Il Festival Green Music nasce dal cuore, con la missione di accendere la consapevolezza nel nostro pubblico sulla sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, attraverso la magia della musica». Ogni concerto è integrato nel paesaggio naturale o urbano, in location che diventano palcoscenico: vigne, abbazie, sentieri, piazze, teatri di paglia, Candle Music a luce natura.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione per garantire il posto. Per dettagli e conferme telefoniche: 351 934 4354; o via mail a prenotazioni@mastrini.com. Il programma completo è disponibile su www.festivalinternazionalegreenmusic.com.

Il Green Music Festival è un invito ad ascoltare la musica come se fosse parte del paesaggio. In ogni tappa, note e silenzi si intrecciano con luce, aria e architetture: un’esperienza immersiva e autentica, dove la musica diventa messaggio, bellezza, sostenibilità.