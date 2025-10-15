Festa per i 4.400 iscritti allo Spi Cgil di Foligno: focus sul Piano sanitario regionale

Il sindacato dei pensionati si riunisce per momenti di riflessione ma anche di convivialità – Al centro sociale Ca’ Rapillo di Spello alle 17.30 tavola rotonda e alle 20 cena e poi balli

Dopo la riuscita iniziativa a chiusura della campagna referendaria, la Lega Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil di Foligno torna a proporre una giornata di festa e discussione politico sindacale con un evento in programma sabato 18 ottobre al centro sociale Ca’ Rapillo di Spello. Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’organizzazione sindacale, “sarà utile per aumentare la diffusione della rivista nazionale dello Spi ‘LiberEtà’ e fare il punto sulle varie attività e iniziative promosse dal sindacato pensionati della Cgil”. In particolare, la Lega Spi Cgil di Foligno ha competenze su un territorio che comprende nove comuni (Foligno, Trevi, Bevagna, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Spello, Nocera Umbra, Valtopina e Sellano), è dotata di sei sedi (Foligno, Spello, Nocera Umbra, Trevi, Montefalco e Bevagna) e conta attualmente 4.372 iscritti.

“Nel programma della nostra festa – annuncia il segretario della Lega Spi Cgil di Foligno, Fabrizio Bucciarelli – abbiamo voluto inserire una tavola rotonda su un tema di straordinaria attualità, ovvero il nuovo Piano socio sanitario regionale”.

All’incontro, che si aprirà alle 17.30 con l’introduzione dello stesso Bucciarelli, parteciperanno il presidente della Terza Commissione consiliare regionale Luca Simonetti, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria, Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia, Andrea Farinelli, segretario generale dello Spi Cgil Umbria, e Donatella Renga, segretaria generale provinciale della Fp (Funzione pubblica) Cgil Perugia. La tavola rotonda sul Piano sanitario regionale sarà coordinata da Fabrizio Fratini segretario generale provinciale dello Spi Cgil Perugia. La giornata proseguirà con una cena conviviale e quindi con un momento ludico e una festa da ballo con la fisarmonica di Stefano Tacconi. Informazioni e prenotazioni: 333.5789446 e 0742.652287 (ore 8.30-12).