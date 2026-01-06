Festa dell’Epifania: tante le iniziative della Polizia di Stato di Perugia

Presente anche la Fanfara della Polizia di Stato che si è esibita al Residence Chianelli

La Polizia di Stato di Perugia, per la festa dell’Epifania, ha realizzato un gesto di solidarietà che ha riscaldato l’atmosfera e i cuori del reparto di Pediatria e di oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Oggi, infatti, il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, insieme al Presidente del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, Franco Chianelli, al Prefetto della provincia di Perugia Francesco Zito; al Vice Sindaco di Perugia Marco Pierini, al Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, e ai militari dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha fatto visita a piccoli pazienti del reparto di oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ai quali la Befana, giunta per l’occasione, ha consegnato alcuni doni e gadget della Polizia di Stato.

A seguire, un momento di musica, emozioni e sorrisi ha illuminato il Residence Daniele Chianelli grazie al concerto della Fanfara della Polizia di Stato, che, diretta dal Direttore, Maestro Massimiliano Profili, si è esibita alla presenza dei piccoli ospiti della struttura. Le note di celebri brani natalizi come Jingle Bells Rock, White Christmas e Feliz Navidad hanno creato un’atmosfera di festa e serenità, regalando ai bambini e alle loro famiglie un momento di autentica gioia condivisa.

Il concerto si è concluso con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, accolto con partecipazione da tutti i presenti. Ma la magia non si è fermata alla musica: al termine dell’esibizione, i bambini hanno assistito con entusiasmo all’arrivo della Befana a bordo di una volante della Polizia di Stato. Dopo un breve e divertente spettacolo, che ha visto tra i protagonisti anche il Grinch, la Befana ha distribuito i doni, lasciando nei cuori dei più piccoli sorrisi, stupore e un ricordo prezioso di vicinanza e solidarietà.

«Iniziative come questa rappresentano il senso più autentico della nostra missione: essere vicini alle persone, soprattutto ai bambini, portando non solo sicurezza ma anche conforto, sorrisi e speranza. Regalare un momento di serenità e solidarietà a questi piccoli ospiti significa ricordare che lo Stato c’è, con il cuore prima ancora che con l’uniforme» così il Questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio.

«A nome mio ma di tutto il Comitato, i bambini, le famiglie, i volontari, ma anche, ne sono certo, il personale sanitario, voglio ringraziare il questore Sallustio, la Fanfara della Polizia di Stato per questo meraviglioso dono. È stata una mattinata bellissima. Ricca di emozioni. Voglio esprimere un ringraziamento sentito anche al Quasar che anche quest’anno ci ha portato doni, dolci e la meravigliosa Befana. Tutti i benefattori che ci hanno consegnato doni come in particolare il Centro di selezione e reclutamento dell’Esercito Italiano e tutti gli altri amici che ci sono sempre vicini donando ai bimbi tanta magia e gioia» così Franco Chianelli.

Lunedì mattina, invece, il personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria della Polizia di Stato ha fatto visita ai bambini ricoverati, portando insieme alla Befana un sorriso ed alcuni doni.

L’iniziativa, nata dal desiderio di essere vicini ai più piccoli, non solo sul piano della tutela digitale, è stata accolta con emozione da famiglie, medici e infermieri del reparto. «Nei nostri compiti quotidiani – ha spiegato il Dirigente del Centro Operativo, Dott. Francesco Verduci – ci occupiamo di garantire un ambiente sicuro in Rete, ma oggi abbiamo voluto portare sicurezza e calore in modo diverso, più umano».

Il personale della Polizia Postale, accolto dalla Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dr.ssa Simona Carosati, dal primario del reparto di Pediatria, Prof. Alberto Verrotti e dal primario del reparto di Chirurgia Pediatrica dr. Marco Prestipino, ha spezzato la routine quotidiana del reparto regalando momenti di allegria: i bambini hanno indossato subito i nuovi cappellini, condividendo sorrisi, foto e parole di ringraziamento rivolte agli Agenti. L’atmosfera, resa ancora più festosa dalle decorazioni natalizie del reparto, ha trasformato la mattinata in un’occasione di incontro tra Istituzioni e comunità.

La Befana, quest’anno particolarmente preparata nelle tematiche del mondo virtuale, ha condiviso con i più grandi dei consigli utili per navigare in Rete distribuendo anche le guide utili all’utilizzo sicuro e consapevole degli strumenti disponibili nel web, che hanno suscitato interesse, curiosità e qualche domanda. Un piccolo gesto, dunque, ma carico di significato: la sicurezza, come ricordano gli operatori del Centro, non si costruisce solo con la tecnologia, ma anche con la presenza, l’ascolto e la gentilezza.

Anche a Foligno la Befana e la Polizia di Stato sono stati protagonisti, infatti, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza si è tenuta un’iniziativa che ha unito gioco, scoperta del territorio e avvicinamento alle Istituzioni. A margine di un’attività di urban trekking, un gruppo di bambini ha preso parte a una coinvolgente caccia al tesoro, pensata per stimolare curiosità, collaborazione e senso civico.

Con il supporto degli agenti delle Volanti e della Sala Operativa del Commissariato, i piccoli partecipanti hanno aiutato simbolicamente la Befana a ritrovare la calza smarrita, seguendo indizi e superando prove in un clima di entusiasmo e partecipazione.