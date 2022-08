Festa dell’Assunta: Ad Caeli Reginam: il concerto della corale di Monteluce

In programma il 13 agosto alle 21

Si svolgerà sabato 13 agosto alle 21 presso l’area esterna della Cappella dell’ex ospedale a Monteluce il concerto dell’Assunta “Ad Caeli Reginam”, patrocinato dal Comune di Perugia a cura della Corale di Monteluce.

Il concerto, così come le celebrazioni della settimana, in attesa dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria Assunta, avrà come cornice la Cappella Salus Infirmorum, che si trova nel cuore dell’ex complesso ospedaliero e che per decenni ha rappresentato il cuore spirituale pulsante del nosocomio. Un luogo davvero significativo per la memoria del quartiere di Monteluce.

Il Coro è diretto da Francesco Mancino, al pianoforte Andrea Burini.

L’evento si colloca all’interno del programma delle celebrazioni per la Solennità dell’Assunzione della Vergine, cui la Chiesa di Monteluce è dedicata.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

Il programma prevede, secondo tradizione, una parte dedicata alla devozione Mariana, per poi proseguire con brani autorali contemporanei che la Corale ha eseguito in recenti rassegne canore nazionali (Assisi – Basilica Superiore) e manifestazioni pubbliche (Perugia – Sala dei Notari di Palazzo dei Priori).